Будущее уже здесь: создан летающий автомобиль

Ларри Пейдж, который является не только гендиректором Alphabet, но и сооснователем корпорации Google, создал новый стартап Kitty Hawk, в рамках которого разработал одноместный летающий автомобиль, сообщают СМИ.
Летательный аппарат имеет одно посадочное место и пока может находиться в воздухе лишь до двадцати минут и на высоте до трех метров. Автомобиль развивает скорость до 32 км/ч и шумит как газонокосилка.
Пока разработчики показали свою новинку только на видео. Когда автомобиль поступит в продажу, не известно. Созданием одноместного летательного аппарата занимались с 2015 года, когда был запущен стартап.
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