Число доменов .by превысило 125 тыс.

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число доменов в зоне .by превысило 125 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью hoster.by (крупнейшего регистратора и технического администратора национальных доменных зон .by и .бел) Ольга Кузеева.

Собственный домен Беларуси был выделен в 1994 году - 5 мая домен .by отметит 24-й день рождения. На первом этапе домены использовались только для почты, но эксперименты по созданию первых белорусских сайтов были уже в разгаре.

К 2000 году регистрация доменов становится доступной для всех желающих. К началу 2014-го был преодолен рубеж в 100 тыс. доменов .by. Вплоть до 2016 года белорусский домен регулярно занимал верхнюю строчку в списке самых быстрорастущих зон в Европе. Сегодня в домене .by уже более 125 тыс. имен.

Кроме того, у Беларуси есть и кириллический домен .бел, в котором уже почти 15 тыс. зарегистрированных имен.-0-