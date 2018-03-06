Датчики и сенсоры для роботизированных систем планируется разрабатывать в Беларуси

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датчики и сенсоры для роботизированных систем планируется разрабатывать и производить в Беларуси, сообщил сегодня журналистам генеральный директор ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника", директор Института физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси Николай Казак, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году был создан инновационно-промышленный кластер "Микро-, опто- и СВЧ-электроника". В кластер вошли организации НАН Беларуси, ОАО "Интеграл", ОАО "Планар", ОАО "Минский НИИ радиоматериалов", а также вузы - БГУ, БНТУ и БГУИР. "Мы разработали перспективный план исследований до 2020 года, создали рабочие группы, которые должны были определить концепции развития по каждому из направлений деятельности кластера. Одно из самых актуальных направлений - разработка и производство датчиков и сенсоров. Именно на данных устройствах построены роботизированные системы, которые сегодня востребованы в промышленности, науке, медицине - фактически во всех отраслях экономики. Таких датчиков и сенсоров нужны сотни или даже тысячи различных видов, поэтому данное направление необходимо развивать. В ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника" мы создаем новую лабораторию по датчикам и сенсорам. Мы будем разрабатывать технологии и взаимодействовать с производством. Планируется, что ОАО "Планар" будет изготавливать технологическое оборудование и передавать его в Минский НИИ радиоматериалов, который и будет производить датчики и сенсоры", - сказал Николай Казак.

Важной задачей является также подготовка кадров - специалистов в области роботизированных систем и производства датчиков и сенсоров. "В трех вузах, которые входят в наш кластер, для обучения студентов будут созданы лаборатории или опытно-экспериментальные технологические центры по производству датчиков и сенсоров", - отметил директор института.-0-