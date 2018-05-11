Диагностика здоровья по ладошке, Wi-Fi на 100 км и шифрование как Telegram: новинки на "ТИБО-2018"

Отечественный интернет-провайдер "Деловая сеть" планирует представить свои новые проекты на международной престижной выставке "ТИБО-2018" в Минске. Среди новинок экспозиции "Деловой сети" будут уникальные разработки в области диагностики человека, шифрования информации и системы радиомостов. Они однозначно будут интересны как рядовым, самым обычным потребителям, так и крупным корпорациям.

Проект №1. Диагностика организма человека по одному прикосновению

Давно ли Вы проходили комплексное медицинское обследование? Знаете ли Вы, что творится с вашим организмом? Вас что-то беспокоит, но нет времени на хождение по поликлиникам и медцентрам? Тогда Вам непременно стоит посетить стенд "Деловой сети" на выставке "ТИБО-2018". Там будет представлен уникальный инновационный девайс - по одному прикосновению ладони прибор сможет определить состояние вашего организма.

Каждый желающий сможет воспользоваться им бесплатно и анонимно. Девайс определяет состояние организма с высокой достоверностью. И это не пустые слова, а данные, полученные в ходе пилотного запуска этой новинки.

Одно из главных преимуществ технологии: она способна обнаружить те проблемы, которые человек еще не чувствует. Обследование предельно просто: нужно всего лишь положить ладонь на электрод по размеру чуть больше спичечного коробка, который подключен к ноутбуку и работает как антенна, воспринимая электромагнитное излучение от поверхности кожи.

Процесс анализа занимает не более полуминуты. Далее данные оцифровываются, и специалист, сопоставляя полученные данные с имеющимися в системе эталонными маркерами, составляет картину состояния организма.

Учитывая, что в нашей жизни здоровье - это, пожалуй, самое важное, пройти подобное обследование будет как минимум не лишним, так что посещение выставки может принести и практическую пользу.

Проект №2. Криптозащита информации, которую взломать никому не под силу

"Деловая сеть" представит на "ТИБО-2018" криптозащиту информации по технологии CNA, которую, по заверениям разработчиков, не сможет взломать никто сторонний.

CNA - это линейка аппаратных средств криптографической защиты (шифрования) сетевого трафика.

Устройства обеспечивают конфиденциальность и контроль целостности данных, передаваемых по открытым каналам связи сетей общего пользования (в том числе при работе в публичных интернет-сетях).

Линейка продуктов CNA включает в себя:

• персональные средства шифрования сетевого трафика;

• серверные (магистральные) средства шифрования сетевого трафика.

В современном мире, когда цена и важность конфиденциальности столь велика, эта разработка выглядит актуальной как для простых юзеров мессенджеров, так и для крупнейших компаний, не желающих утечки.

Проект №3. Система радиомостов Infinet

Помимо этого, "Деловая сеть" презентует систему радиомостов Infinet, позволяющую без проводов передавать интернет в самые труднодоступные участки планеты на расстояние до 100 км.

Также представители "Деловой сети" расскажут о проекте Free Wi-Fi Minsk, его покрытии и перспективах развития, о возможностях ip-телефонии, ip-TV и Wi-Fi для бизнеса.

А расслабиться, отвлечься от серьезнейших разработок и немного развлечься можно будет при помощи нейроигры, которая замеряет уровень активности головного мозга. Это забава тоже в каком-то смысле уникальна и очень высокотехнологична. Человеку предложат надеть шлем-фиксатор: чем больше игрок будет думать (неважно о чем), тем дальше он продвинется в игровом процессе. В общем, пошевелить мозгами бывает не только полезно, но еще и занятно.

Все эти без преувеличения интереснейшие проекты ждут Вас на стенде "Деловой сети" на выставке "ТИБО-2018" с 14 по 18 мая на "Минск Арене" (пр. Победителей, 111а).