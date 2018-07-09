Для БелАЗа разработают приложение с концепцией "цифрового двойника" самосвала

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" совместно с SAP CIS займутся разработкой проектов интеллектуальных промышленных решений, связанных с предоставлением клиентам БелАЗа технологичных сервисов на базе облачных технологий, машинного обучения, искусственного интеллекта, а также проектов по цифровой трансформации внутренних бизнес-процессов компании, сообщили БЕЛТА в SAP.

В частности, компании намерены разработать для клиентов БелАЗа приложение для сбора телеметрических данных, которые позволят реализовать концепцию "цифрового двойника" самосвала, а также создать интеллектуальные системы "цифрового карьера" для добывающих компаний. Кроме того, БелАЗ планирует внедрить у себя бизнес-системы для поддержания внутренних процессов планирования и управления производством готовой продукции и полуфабрикатов, управления производственными затратами и качеством.

"Выпускаемые нами карьерные самосвалы оборудованы сотнями сенсоров, генерирующих в год терабайты информации в режиме реального времени, что позволяет нам отслеживать качество работы карьерного самосвала в любой точке планеты. Собранные данные, предиктивная аналитика и технологии машинного обучения позволят нам уже в обозримом будущем предоставлять нашим клиентам совершенно новые интеллектуальные сервисы по повышению эффективности эксплуатации карьерных самосвалов, прогнозной аналитике и переход к обслуживанию не по регламенту, а по требованию", - отметил генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - это промышленное производство карьерного и специализированного транспорта с использованием инновационных технологий. За 70-летнюю историю предприятия выпущено более 500 различных модификаций карьерных самосвалов и машин специального назначения, собрано 146 тысяч единиц техники, география поставок насчитывает 78 стран.-0-