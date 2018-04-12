ДОСЬЕ: Имена и факты к Международному дню полета человека в космос

12 апреля по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашено Международным днем полета человека в космос. Именно в этот день Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет. Предлагаем вспомнить некоторые факты из истории развития космонавтики в мире и Беларуси.

Теоретической разработкой космических полетов в первой половине столетия занимались ученые во многих странах мира. Признанными классиками в теории ракетной техники и космонавтики в начале столетия стали российские ученые Константин Эдуардович Циолковский, Юрий Васильевич Кондратюк, Фридрих Артурович Цандер.

Константина Эдуардовича Циолковского считают основоположником современной космонавтики. В 1903 году он опубликовал первую часть научной работы "Исследование мировых пространств реактивными приборами", где доказал, что аппаратом, способным совершить космический полет, является ракета. В дальнейшем в своих работах ученый вычислил работу по преодолению силы земного тяготения, определил скорость, необходимую для выхода аппарата в Солнечную систему ("вторая космическая скорость") и время полета. Циолковский заложил основы жидкостного ракетного двигателя, разработал теорию многоступенчатых ракет. Им впервые теоретически была решена задача посадки космического аппарата на поверхность планет в условиях отсутствия на них атмосферы. Циолковский говорил: "Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка, а за ними шествует точный расчет".

Юрий Васильевич Кондратюк (Александр Игнатьевич Шаргей - наст. имя) в своей книге "Тем, кто будет читать, чтобы строить", изданной в 1919 году, независимо от Циолковского вывел основное уравнение движения ракеты, привел схему и описание четырехступенчатой ракеты на кислородно-водородном топливе. Он предложил использовать сопротивление атмосферы для торможения ракеты при спуске с целью экономии топлива. В начале XX века Кондратюк рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне. Эти расчеты позже были использованы NASA в лунной программе "Аполлон". Также американцы воспользовались его идеей при полетах к другим планетам выводить корабли на орбиту искусственного спутника, а для высадки на них человека и возвращения на корабль применить небольшой взлетно-посадочный корабль.

Вопросы жизнеобеспечения человека в космическом полете рассмотрел Фридрих Артурович Цандер. Им была предложена идея космических оранжерей, то есть выращивания съедобных растений непосредственно на борту космического корабля. Он же впервые высказал мысль о том, что в качестве горючего целесообразно использовать элементы конструкции межпланетного корабля. Для выполнения научно-исследовательских и экспериментальных работ по тематике ракетно-космической техники в 1955 году в Казахстане в районе поселка Тюратам началось строительство полигона для проведения испытаний межконтинентальных баллистических ракет, затем превратившегося в крупнейший в мире космодром Байконур.

Космическая эра

Началом космической эры считается запуск в Советском Союзе 4 октября 1957 года первого в мире искусственного спутника Земли. Он получил название ПС-1 (простейший спутник-1). На 315-й секунде после старта позывные искусственного спутника услышал весь мир. Информация о запуске ПС-1 стала мировой сенсацией, русское слово "спутник" вошло в словари. Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли. Это событие послужило одной из главных вех прогресса и технологического развития земной цивилизации, а также дало старт космической гонке сверхдержав. В честь запуска спутника в 1964 году в Москве на проспекте Мира был сооружен 99-метровый обелиск "Покорителям космоса" в виде взлетающей ракеты, оставляющей за собой огненный шлейф.

3 ноября 1957 года СССР отправил в космос второй спутник - с собакой Лайкой на борту, которая стала первым животным-космонавтом, выведенным на орбиту Земли. Пресса в СССР не сразу осознала значимость события.

ТАСС официально сообщило о запуске "Спутника-2" в тот же день, но в статье сначала было перечислено все научно-исследовательское оборудование и только в конце было написано, что на борту находится собака по кличке Лайка. В западной же прессе это стало сенсацией. В статьях выражали восхищение ею и одновременно переживали. "Самая лохматая, самая одинокая, самая несчастная в мире собака", - указывалось в статье The New York Times от 5 ноября 1957 года. Возвращение Лайки на Землю конструкцией космического аппарата не предусматривалось, собака погибла. Однако эксперимент подтвердил, что живое существо может пережить запуск на орбиту и невесомость. Памятник Лайке был установлен 11 апреля 2008 года в Москве на Петровско-Разумовской аллее на территории Института военной медицины, где готовился космический эксперимент. Двухметровый памятник представляет собой космическую ракету, переходящую в ладонь, на которой гордо стоит Лайка.

Первыми животными, благополучно вернувшимися из орбитального космического полета, были собаки Белка и Стрелка.

Полет был совершен на корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года. Катапультируемый контейнер, в котором находились собаки и другие биообъекты, был одним из вариантов контейнера, разработанного для будущих полетов человека. Примечательно, что советские ученые в те годы выбрали для космических испытаний собак, а американские - обезьян-шимпанзе.

Американские ученые стремились не отставать от своих советских коллег. Первый американский спутник "Эксплорер-1" был запущен 1 февраля 1958 года. 31 января 1961 года в космос полетел шимпанзе Хэм. Уже в феврале 1961 года в США все было готово для полета человека. Но американцы опоздали.

Полет человека к звездам

12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос, который совершил гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин.

Космический корабль "Восток" стартовал с космодрома Байконур. Это историческое событие открыло путь к исследованию космического пространства на благо всего человечества. Пуск произошел в 9 часов 6 минут 56 секунд по московскому времени. Первый полет человека в космос продолжался 108 минут. Облетев один раз планету, космонавт получил с Земли команду на спуск. Спускаемый аппарат приземлился в 10.55 в степи неподалеку от Саратова. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и совершил мягкую посадку на парашюте недалеко от спускаемого аппарата. Первому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза.

Первый американский астронавт Алан Шепард поднялся в космос 5 мая 1961 года. Его полет продолжался 15 минут и 22 секунды и закончился благополучно.

Первой в мире женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова.

Терешкова родилась в семье выходцев из Беларуси. Она совершила космический полет 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля "Восток-6" по программе группового полета с кораблем "Восток-5", пилотируемым Валерием Быковским. Отважной летчице был присвоен позывной "Чайка". Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли. Валентина Терешкова позднее в интервью призналась, что до сих пор мечтает вновь побывать в космосе: "Я бы хотела слетать на Марс. Это была мечта первого отряда космонавтов. Если бы мне удалось сделать это! Я готова полететь туда и даже не возвращаться". Именем Терешковой названы кратер на Луне и малая планета, а также улицы в нескольких городах. В Москве на Аллее героев космоса установлен бронзовый бюст первой женщины-космонавта. В 2000 году британская общественная организация Ассамблея "Женщины года" удостоила ее почетного звания "Женщина столетия" за заслуги в деле освоения космоса на благо мира и защиты экологии планеты. В марте 2017 года Валентина Терешкова открыла выставку "Валентина Терешкова: Первая женщина в космосе" в Музее науки в Лондоне, посвященную ее жизни и достижениям. Также был создан документальный фильм "Легенда о Валентине".

Следующим шагом в развитии космонавтики стало создание в 1964 году многоместного корабля "Восход". Экипаж этого корабля размещался в спускаемом аппарате без скафандров.

Первый выход в открытый космос был совершен советским космонавтом Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года с борта космического корабля "Восход-2" с использованием гибкой (надувной) шлюзовой камеры.

Скафандр "Беркут", использованный для первого выхода, был вентиляционного типа и был рассчитан на 30 минут пребывания космонавта в открытом космосе. Общее время первого выхода составило 23 минуты 41 секунду (из них вне корабля 12 минут 9 секунд). В 2017 году выпущена книга воспоминаний летчика-космонавта Алексея Леонова "Время первых. Судьба моя - я сам". Космонавт, а также составитель книги Оксана Леонова рассказывают об эпохе космической гонки, малоизвестных подробностях детства, работе под руководством Сергея Королева, противостоянии СССР - США и многом другом. Кроме того, на широкие экраны в 2017 году вышел российский фильм "Время первых" о выходе в открытый космос космонавта Алексея Леонова. Главные роли в картине исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский. Этот фильм был доставлен на МКС, чтобы его смогли посмотреть космонавты и поделиться своими впечатлениями о нем.

Первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос, стал Эдвард Уайт, выполнивший выход во время полета на корабле "Джемини IV" 3 июня 1965 года.

Первой женщиной, вышедшей в космос, была Светлана Евгеньевна Савицкая. Выход состоялся 25 июля 1984 года с борта орбитальной космической станции "Салют-7". Самым длительным выходом в открытый космос стал выход американки Сьюзан Хелмс 11 марта 2001, длившийся 8 часов 56 минут.

21 июля 1969 года человек в первый раз ступил на поверхность Луны. Этим человеком стал Нил Армстронг, командир американского корабля "Аполлон-11".

19 апреля 1971 года первая многоцелевая станция "Салют" была выведена на околоземную орбиту. 23 апреля 1971 года к "Салюту" был направлен космический корабль "Союз-10" с экипажем. В 1975 году совместный экспериментальный полет кораблей "Союз" и "Аполлон" положил начало развитию международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

За прошедший более чем полувековой путь космонавтика стала областью концентрации передовых достижений. Среди них - создание орбитальных станций, выполнение на них многочисленных научных и технологических экспериментов, полеты к другим планетам. Многие страны вывели в космос собственные искусственные спутники Земли. За это время в космосе побывали более 500 человек и стали привычными рейсы автоматических станций к Луне, Марсу, Венере и Юпитеру.

Беларусь и космос

Беларусь с первых дней освоения космоса принимает активное участие в этом процессе. Первые разработки по космической тематике в республике относятся к началу 1960-х годов. В научных институтах и на промышленных предприятиях велись разработка и создание новейших оптических приборов, наземных систем управления запуском ракет, программ по обработке космических изображений. В советский период в космосе побывали два уроженца Беларуси - Владимир Коваленок и Петр Климук.

Петр Ильич Климук является первым белорусским космонавтом, ученым в области технических наук, летчиком-космонавтом СССР, генерал-полковником авиации, членом-корреспондентом Международной академии астронавтики, академиком Российской академии космонавтики, доктором технических наук.

В 1965 году нашего земляка зачислили в отряд космонавтов. В 23 года он стал коллегой Юрия Гагарина. Прошел полный курс общекосмической подготовки и подготовки к космическим полетам на кораблях типа "Союз" и орбитальных станциях типа "Салют". Петр Климук был в космосе трижды и провел там 78 суток. Именем Климука названы улицы в городах Клецк и Рогачев, в деревнях Мотоль Ивановского, Нижний Теребежов и Рубель Столинского районов. В Бресте установлен бронзовый бюст Петра Климука, а на родине космонавта в 1978 году открыт музей космонавтики.

Наш современник и земляк Владимир Васильевич Коваленок, генерал-полковник авиации, академик Российской академии космонавтики, является одним из пионеров освоения космического пространства.

Ему не было еще и двадцати двух лет, когда он прибыл в авиационное подразделение. После нескольких лет службы его зачислили в 1967 году в отряд космонавтов. Владимир Коваленок совершил три полета в космос, в общей сложности провел в космосе 216 суток, в том числе два часа в открытом космосе. В городе Крупки Минской области установлен бронзовый бюст прославленного космонавта.

Олег Новицкий, родившийся в Червене Минской области, возглавил основной экипаж, который 23 октября 2012 года полетел к Международной космической станции (МКС). Продолжительность полета составила 143 суток.

Еще раз космонавт отправился на МКС 17 ноября 2016 года в качестве командира экспедиции Международной космической станции, продлился полет до июня 2017 года. Во время этой экспедиции Олег Новицкий развернул на борту МКС белорусский флаг, сделал из космоса снимки Минска и других городов Беларуси, поздравлял Беларусь с Новым годом. Олег Новицкий завел аккаунт в соцсети Instagram, чтобы, как он сообщил в своем видеообращении к подписчикам, рассказывать о жизни экипажа. В Год малой родины в Беларуси (2018 год) Олег Новицкий побывал в родных краях - в городе Червень Минской области Беларуси. Недавно Олег Новицкий сообщил, что прошел медкомиссию, чтобы снова лететь в космос. Медики сказали, что его организм годен к полету, поэтому космонавт ждет официального назначения в экипаж.

21 марта 2018 года космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев (его родители живут в белорусском городе Витебске) отправился на МКС в составе экипажа космического корабля "Союз МС-08".

К МКС на корабле отправились в этот день также астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Артемьев побывает на МКС во второй раз, Фойстел - в третий, Арнольд - во второй.

22 июля 2012 года Беларусь с космодрома Байконур в Казахстане успешно запустила собственный спутник дистанционного зондирования Земли (БКА), благодаря чему стала полноправным членом "клуба" космических государств.

Как заявил Президент Республики Беларусь: "Мы запустили свой спутник. Беларусь стала космической державой, как мы когда-то и планировали. Мы сохранили и приумножили очень важную для Беларуси школу. Все-таки космос - это высочайшие технологии. Мы создали и новое предприятие, готовы уже сами изготавливать спутники". Вся целевая аппаратура на спутнике была разработана ОАО "Пеленг" - ведущим предприятием Республики Беларусь в области оптико-электронного приборостроения. Спутник был выведен ракетой-носителем "Союз" и разгонным блоком "Фрегат" на орбиту высотой примерно в 500-520 км. Вес белорусского аппарата составляет около 400 кг, разрешение в панхроматическом диапазоне - около 2 м. БКА имеет высокие динамические характеристики, он маневренный, может оперативно перестраиваться на орбите, чтобы вести съемку под нужным углом. Первые космические снимки со спутника начали поступать 29 августа 2012 года. Запуск БКА продемонстрировал всему миру наличие у Беларуси современных технологий, наукоемких производств.

Как сообщил заместитель директора по научной работе научно-инженерного республиканского унитарного предприятия (НИРУП) "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Борис Чернуха, эксплуатацию БКА планируется продлить до конца 2021 года. Продление срока эксплуатации стало возможным благодаря грамотной, высокопрофессиональной эксплуатации БКА, выполнению большого объема работ коллективами национального оператора по доработке и модернизации наземной инфраструктуры космической системы, обеспечивающей управление спутником. С учетом планируемого продления расчетный срок эксплуатации будет превышен почти в два раза.

В ноябре 2013 года Генеральная ассамблея ООН приняла Беларусь в комитет по исследованию космического пространства в мирных целях.

В январе 2016 года в Беларуси реализован проект создания национальной системы спутниковой связи и вещания. С китайского космодрома "Сичан" успешно осуществлен запуск ракетоносителя с первым белорусским телекоммуникационным спутником "Белинтерсат-1".

Он рассчитан на передачу телевизионного и радиосигнала, а также обеспечение доступа в Интернет. "Белинтерсат-1" рассчитан на 15 лет работы. Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме в адрес Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко отметил: "Проект спутника связи "Белинтерсат-1" является важным воплощением белорусско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства, а также важным итогом белорусско-китайского взаимодействия в области развития космоса". Он выразил уверенность, что данный спутник окажет содействие развитию белорусской экономики, росту народного благосостояния и общественному прогрессу.

В Беларуси создана и продолжает развиваться система подготовки кадров для космической отрасли и отраслей, использующих космическую информацию. В вузах открыты новые специальности по аэрокосмическим дисциплинам. Белорусские ученые принимают участие в космических конгрессах, организованных под эгидой ООН, космических агентств России, США, Китая, Японии, стран Европы.

В настоящее время в Беларуси ведется активная работа по проектированию нового спутника дистанционного зондирования Земли совместно с российскими партнерами. Ожидается, что в ближайшее время такая работа будет закончена и на орбите будет второй белорусский спутник.

В сентябре 2018 года в Минске пройдет 31-й международный космический конгресс Ассоциации участников космических полетов. Инициатива Беларуси о проведении международного конгресса АУКП в 2018 году в Минске была одобрена на заседании Исполкома ассоциации 25-27 марта 2017 года в Тулузе (Франция). На конгресс приглашены около 350 человек, в том числе 150 космонавтов. Программа конгресса включает пленарное заседание, заседания технических секций, выставку космических технологий. Делегаты выступят перед представителями различных организаций и высших учебных заведений Беларуси, а также познакомятся с культурно-историческим наследием страны.

Уроженец Беларуси, космонавт Олег Новицкий отметил, что решение провести конгресс в Беларуси говорит о признании страны как космической державы.

Заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин отметил: "Это особенное мероприятие, такого в Беларуси еще не было. Была довольно серьезная конкуренция за право проводить конгресс, и мы выиграли. Это признание успехов Беларуси в космической сфере. Мы входим в состав Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, у нас есть свой спутник дистанционного зондирования Земли, а также спутник связи "Белинтерсат-1". Наша космическая наука развивается быстрыми темпами, особенно оптика и материаловедение. Деятельность ассоциации, участники которой приедут к нам на конгресс в сентябре, направлена на привлечение молодежи к космическим исследованиям. Образование в области космических технологий - новая для нас область, но, тем не менее, это направление уже развивается. Конгресс в Минске также поспособствует привлечению молодежи в данную сферу".

Народный художник Беларуси скульптор Иван Миско приступил к работе над созданием памятного знака трем белорусским космонавтам - Петру Климуку, Владимиру Коваленку и Олегу Новицкому. Торжественное открытие запланировано на сентябрь 2018 года к международному космическому конгрессу. Памятный знак из гранита высотой 6 м будет установлен на улице Космонавтов в Минске.-0-