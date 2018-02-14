14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к 4G в 2019 году будет у 76% населения Беларуси, сообщил в интервью БЕЛТА министр связи и информатизации Сергей Попков.

Доступ к 4G сегодня есть в Минске, всех областных центрах и крупных районных центрах. До конца 2018-го технология LTE придет в населенные пункты с численностью населения от 50 тыс. человек. В 2018-2019 годах планируется установить еще порядка 630 базовых станций, что позволит предоставить доступ к единой сети LTE более 76% населения Беларуси (по данным на начало 2018 года эта цифра составляла 68,5%. - Прим. БЕЛТА).

Министр напомнил, что в стране создан инфраструктурный оператор "Белорусские облачные технологии" (beCloud), который на равных условиях предоставляет операторам доступ к инфраструктуре. "Операторы МТС и life сегодня уже развивают услуги на базе сетей четвертого поколения, velcom находится в стадии решения данного вопроса", - отметил он.

С выходом стандарта связи пятого поколения Беларусь будет готова развивать сети сотовой связи на базе 5G. "Но надо понимать, что сети пятого поколения в большей степени нужны для оказания услуг для экономики, промышленного сектора. Это обеспечение общественной безопасности, развитие мобильного телевидения, интернета вещей, передача больших данных. Что касается граждан, то, вероятнее всего, процент пользователей 5G будет не таким большим. 4G в большей степени обеспечит потребности наших граждан в высоких скоростях", - полагает министр.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-