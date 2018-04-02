Единый центр борьбы с киберпреступностью создан в Токио

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый центр борьбы с киберпреступностью начал работать сегодня в японской столице. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что центр будет действовать на базе Токийского полицейского управления. В новой структуре будет 500 следователей и аналитиков.
Ранее эксперты по преступлениям в виртуальном пространстве находились в разных подразделениях полиции и других служб безопасности. Теперь их решено собрать вместе для активизации борьбы с нарастающим количеством таких правонарушений.
По данным информационного агентства Киодо, в 2017 году в Японии было отмечено более 3 млн краж компьютерной информации или попыток таких похищений, в том числе личных данных. Примерно шестая часть этих преступлений была связана с попытками захвата секретных сведений о кредитных картах. Завладев ими, хакеры украли около $166 млн - вдвое больше, чем в 2016 году. В 2017 году попытки взлома компьютерных систем были отмечены в 82 организациях, включая 76 частных компаний.-0-
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