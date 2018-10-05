Экипаж корабля "Союз МС-08" с Олегом Артемьевым вернулся на Землю

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-08", отстыковавшегося 4 октября от Международной космической станции (МКС), благополучно вернулись на Землю, сообщается на сайте Роскосмоса.

Спускаемый аппарат с космонавтом белорусского происхождения Олегом Артемьевым, астронавтами NASA Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом совершил посадку в казахстанской степи.

"Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее", - говорится в сообщении.

Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа составила 197 суток. ТПК "Союз МС-08" находился в составе МКС с 23 марта 2018 года.

Эндрю Фойстел

Ричард Арнольд

За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов в рамках задач длительных экспедиций МКС-55 и МКС-56, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

Бортинженер Олег Артемьев имеет белорусские корни. "Мой папа родился в поселке Друя Витебской области и сейчас вместе с моей мамой проживают в городе Витебске. Жена моя тоже родилась в Беларуси в городе Барановичи", - рассказал космонавт в одном из своих интервью.-0-

Фото Роскосмоса