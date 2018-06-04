Экотропы Минска появятся на интерактивных картах

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологические тропы, обустроенные на территории Минска, появятся на интерактивных картах. Об этом сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме сообщил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, передает корреспондент БЕЛТА.

С соответствующей инициативой комитет обратился в минский офис компании "Яндекс". Предложение получило поддержку, и в скором времени информация о городских зеленых маршрутах будет доступна в сервисе "Яндекс. Карты". Также сведения об экотропах планируется размещать на сайтах районных администраций, уже издан тематический буклет для школьников и педагогов.

/Будет дополнено/.-0-