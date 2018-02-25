Эксперты назвали топ-10 технологий 2018 года

Аналитики назвали десять наиболее прогрессивных и перспективных технологий нынешнего года. Каждая из них в отдельности способна изменить мир.

На первом месте оказалась возможность 3D-печати металлов. Ранее это можно было делать только с пластмассой. Вторую строчку заняли исследования стволовых клеток эмбрионов мышей, которые могут оказать влияние на изучение процессов долголетия человека.

Третьим стал "умный" город от компании Google Sidewalk Labs. Следом за ним расположились традиционные "гости" подобных рейтингов - искусственный интеллект и нейронные сети.

В десятке лучших оказались гугловские наушники Pixel Buds и газовые электростанции с нулевой эмиссией. Стабильный интерес вызывают технологии, обеспечивающие анонимность в Сети, прогнозирующие будущее по генотипу и квантовые компьютеры.