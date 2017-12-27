Эксперты рассказали, как защитить от взлома страницы в социальных сетях

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Гомельского городского отдела Следственного комитета рассказали, как защитить свои персональные данные в сети, чтобы злоумышленники не смогли ими воспользоваться в преступных целях. Рекомендации размещены на сайте Следственного комитета.

Специалисты рекомендуют соблюдать простое правило: не указывать в интернете свои персональные данные, реквизиты банковских карточек, логины, пароли и иную конфиденциальную информацию. В СК также дали несколько советов, как не допустить несанкционированного доступа к информации, защитив свой пароль. Так, при его создании нужно использовать строчные и прописные буквы вперемешку с цифрами либо позволить компьютеру самому сгенерировать пароль. Он должен быть длинным, такие, как правило, более безопасны.

Эксперты советуют не использовать в качестве пароля адрес, псевдоним, имя родственника, телефонный номер и другую очевидную информацию. Он не должен отображаться на экране компьютера при вводе, его нельзя держать на видном месте. "Соблюдая вышеуказанные правила компьютерной безопасности, пользователи смогут оградить себя от преступных посягательств, уберечь конфиденциальность персональных данных и свое имущество", - подчеркнули в СК.

Следователи привели несколько примеров, когда страницы пользователей соцсетей взламывались, чтобы затем рассылать от имени владельца сообщения его знакомым и друзьям. Например, в одном случае злоумышленник, ссылаясь на трудную жизненную ситуацию, просил перевести деньги на абонентские номера, зарегистрированные в России. Потерпевшие, полагая, что помогают своей знакомой, деньги переводили. В этом случае речь идет о сразу нескольких преступлениях, а именно по ч.2 ст.349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности) и по ст. 209 (мошенничество) УК.

В другом случае злоумышленник, взломав чужой аккаунт, просил у друзей и знакомых владельца реквизиты банковских карт. У тех, кто откликнулся на эту просьбу, были похищены деньги с карт-счетов. При пересылке сообщений он пользовался данными, хранящимися на странице в социальной сети, употреблял те же словесные обороты, упоминал события, речь о которых шла в личной переписке потерпевших. Совершено несколько преступлений: предусмотренное ч.2 ст.349 УК и ч.2 ст.212 (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) УК.

В Следственном комитете отмечают рост числа преступлений против информационной безопасности. Например, в Гомеле за 11 месяцев 2017 года совершено 105 таких преступлений. Для сравнения: за январь-ноябрь 2016-го их зафиксировано 93.-0-