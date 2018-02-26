Электродоска для серфинга способна разогнаться до 55 км/ч

Новостные агентства сообщили о создании электрической доски для серфинга Radinn G2X. Учитывая то, какую скорость она развивает, можно обойтись без волн.

Встроенный двигатель разгоняет доску до 55 км/ч. Заряда в максимальной комплектации хватает на 45 минут активного серфинга.

Впрочем, потенциальных электросерферов скорее всего отпугнет цена - 12 170 долларов.