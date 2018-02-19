Эмбрион овцы с человеческими клетками вырастили специалисты из США

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из США заявили, что им удалось вырастить эмбрион овцы, содержащий человеческие клетки. Об этом пишет The Guardian.

Ученые отмечают, что проведенный ими эксперимент - это один из шагов на пути к выращиванию в телах животных человеческих органов для трансплантации. При создании так называемых "химер" в эмбрион клеток одних животных внедряются эмбрионы другого вида.

На начальном этапе исследований группе ученых из Калифорнийского и Стэнфордского университетов удалось вырастить мышь с поджелудочной железой крысы. Затем исследователи начали экспериментировать с более крупными животными: в 2017 году клетки человека были внедрены в эмбрион свиньи, почти каждая 100-тысячная клетка эмбриона была человеческой.

Вдохновившись успехами предыдущих экспериментов, ученые решили использовать эмбрионы овец, при этом увеличив в них долю клеток человека. По словам генетиков, выбор пал на овец из-за того, что сердце и легкие у этих животных похожи по строению и размерам с человеческими. Три недели эмбрионы развивались в теле овцы, но позднее эксперимент был остановлен в соответствии с существующими в стране ограничениями. Как говорят ученые, для более полной картины эмбрионам нужно развиваться в течение 70 дней. Для этого потребуется дополнительное разрешение властей.

Также исследователи работают над технологией, которая позволит "освободить место" в теле животного для выращивания человеческого органа, предназначенного для трансплантации. Генетики уже создали эмбрионы свиней и овец без поджелудочной железы.-0-