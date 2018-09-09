Эпизоды World of Tanks в дополненной реальности показали на празднике в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпизоды World of Tanks в дополненной реальности показали на День танкистов в Минске. Об этом сообщил руководитель направления спецпроектов Wargaming Александр Бобко сегодня на пресс-конференции, посвященной мероприятию, передает корреспондент БЕЛТА.

Технология называется "Настольный AR" - это возможность в дополненной реальности на любую поверхность накладывать эпизоды из игры. "Впервые подобное демонстрируется на территории СНГ. Особенность в том числе и в максимально возможной стабильности изображения. Для сегодняшнего дня мы воссоздали баталии на виртуальной карте Минска, о которой уже многое сказано", - отметил Александр Бобко.

Он подчеркнул, что подобная технология может использоваться и в образовательных целях - для реконструкции военных битв. В частности, к 75-летию Курской битвы уже воссозданы ее ключевые моменты посредством дополненной реальности.

Данную технологию можно увидеть только на мероприятиях компании, она не предназначена для широкой аудитории в постоянном режиме.

Празднование Дня танкистов проходит сегодня в столичном музейно-парковом комплексе "Победа". Гостей мероприятия ждет 55 развлекательных зон, в которых можно будет сфотографироваться с легендарными танками времен Великой Отечественной войны и современной техникой на вооружении белорусской армии, поучаствовать в мастер-классах, попробовать себя в роли связиста, уложить парашютную систему и, конечно, сыграть в World of Tanks на самой большой площадке в СНГ для видеоигр.

Праздник организован так, что будет интересно и взрослым, и детям. В зоне фуд-кортов можно подкрепиться, чтобы хватило сил до вечерней концертной программы. В течение дня планируются выступления концертной группы образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил, артистов Драматического театра Белорусской армии, Президентского оркестра Беларуси, группы IOWA, "Бумбокс", "Танцы минус".

Площадка готова принять более 100 тыс. человек. Организацию масштабного мероприятия взяли на себя Мингорисполком, Министерство обороны и компания Wargaming.-0-