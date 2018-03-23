ESA запускает телескоп для изучения экзопланет

Европейское космическое общество заявило о намерениях запустить новый телескоп ARIEL. Его целью станет изучение атмосфер экзопланет. В их число входят планеты, температура на поверхности которых - более 350 градусов Цельсия. Это экзотические планеты, непригодные для жизни в известных ныне формах.
Телескоп исследует около 1 000 планетарных систем. Ему предстоит выяснить связь между атмосферами небесных тел и окружающими объектами. Это позволит установить, зависит ли состав газовой оболочки от типа материнской звезды.
Названо и предварительное время запуска телескопа – 2028 год. Стоимость программы составит около 450 млн евро.
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