Эскизный проект российско-белорусского спутника будет готов в этом году

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эскизный проект российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли будет готов в 2018 году, сообщил сегодня на пресс-конференции директор НИРУП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас белорусско-российский космический аппарат моделируется, проводятся расчеты, принимается решение по ключевым техническим системам, их взаимодействию. Кроме того, рассматриваются разные варианты коммерциализации проекта, - сказал Сергей Золотой. - Эскизный проект спутника мы планируем завершить к декабрю. Далее предстоит длительный процесс многоуровневой экспертизы".

Планируется сделать разрешение космического аппарата меньше метра и добавить стереосъемку, что поможет делать рельефные снимки в стиле 3D, востребованные сегодня. "По сравнению с существующим новый спутник будет более маневренным, будет ориентирован на съемку не только больших площадей, но и конкретных объектов", - отметил главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли.

Руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь добавил, что, помимо Белорусского космического аппарата (БКА), созданы также спутник связи "Белинтерсат-1", студенческий наноспутник БГУ. Беларусь входит в состав Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. В сентябре в Минске пройдет 31-й международный конгресс Ассоциации участников космических полетов.-0-