Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4,34 млрд евро

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия приняла решение оштрафовать корпорацию Google на 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер.

Еврокомиссия обвинила Google в нарушении норм ЕС в связи с тем, что компания обязывает производителей устройств, работающих на системе Android, продавать их только с предустановленным браузером и системами поиска.

Согласно официальному заявлению представителя Еврокомиссии, Google будет предложено исправить нарушения в течение 90 дней. В противном случае компании грозит дополнительный штраф в размере 5% от ее мирового оборота.

Как сообщает агентство Reuters, корпорация Google намерена обжаловать решение Еврокомиссии.-0-