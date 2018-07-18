Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4,34 млрд евро

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия приняла решение оштрафовать корпорацию Google на 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер.
Еврокомиссия обвинила Google в нарушении норм ЕС в связи с тем, что компания обязывает производителей устройств, работающих на системе Android, продавать их только с предустановленным браузером и системами поиска.
Согласно официальному заявлению представителя Еврокомиссии, Google будет предложено исправить нарушения в течение 90 дней. В противном случае компании грозит дополнительный штраф в размере 5% от ее мирового оборота.
Как сообщает агентство Reuters, корпорация Google намерена обжаловать решение Еврокомиссии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.312 BYN
|2.306 BYN
|2.315 BYN
|USD
|1.9886 BYN
|1.985 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1609 BYN
|3.147 BYN
|3.165 BYN