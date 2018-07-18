Еврокомиссия разработала проект кодекса по борьбе с фейками в интернете

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия представила проект кодекса по борьбе с фейковой информацией в интернете. Документ был разработан специальной экспертной группой, сообщает ТАСС.

В проекте нового кодекса отмечается, что Еврокомиссия намерена вести борьбу с дезинформацией в сети по ряду направлений. В перспективе - усовершенствование анализа размещения рекламы, повышение прозрачности политической рекламы и распространения платного контента, чтобы у пользователей было больше возможностей его вычислить. Кроме того, в ЕС планируют расширить возможности платформ (в частности, соцсетей) по выявлению и удалению фейковых аккаунтов и ботов, а также упростить поиск источников альтернативной информации.

Ожидается, что кодекс будет окончательно утвержден Еврокомиссией в конце сентября.

В документе, однако, не содержится четкого определения фейковой информации. Ряд европейских экспертов полагает, что при подобных условиях кампания по борьбе с фейками может завершиться созданием институтов цензуры.-0-