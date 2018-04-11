Facebook будет платить вознаграждение за информацию об утечках данных пользователей

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Facebook объявила о старте программы вознаграждений Data Abuse Bounty для людей, которые сообщают об утечках данных пользователей. Информация об этом опубликована в официальном блоге Facebook.
Отмечается, что сумма вознаграждения будет зависеть от степени важности информации. В отдельных случаях Facebook может заплатить около $40 000.
"Вознаграждения по программе получат люди, у которых есть информация из первых рук и доказательства того, что приложение на платформе Facebook собирает данные пользователей и передает третьей стороне для перепродажи, кражи или использования в мошеннических целях", - написал руководитель отдела безопасности продукции Facebook Коллин Грин.
Если информация о злоупотреблении данными пользователей будет достоверной, то Facebook будет немедленно блокировать приложение и подавать иск против компании, продающей или покупающей данные пользователей.
Между тем основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг впервые выступил с показаниями на слушаниях в американском Конгрессе. Он несколько часов отвечал на вопросы об утечке персональных данных пользователей соцсети. Миллиардер признал утечку данных ошибкой и извинился. Марк Цукерберг также отметил, что ряд организаций пытается эксплуатировать интернет-ресурс, которым пользуются около 2 млрд. человек. По его словам, сейчас можно наблюдать "гонку вооружений" в интернет-пространстве. Для борьбы с этим явлением Facebook прибег к помощи искусственного интеллекта, который может вычислять фальшивые учетные записи. Уже заблокированы десятки тысяч таких аккаунтов, причем еще до того, как они смогли причинить серьезный вред. Цукерберг пообещал также, что к концу 2018 года среди сотрудников компании Facebook будет свыше 20 тыс. специалистов по безопасности и обзору контента.
Накануне выступления в американском Конгрессе Марк Цукерберг провел ряд частных встреч с влиятельными членами конгресса США.
Компания Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times опубликовала материал о недостаточно качественной защите личных данных в Facebook. Отмечалось, что британская компания Cambridge Analytica смогла собрать информацию с профилей миллионов пользователей соцсети Facebook. Затем эта информация была использована в коммерческих целях.-0-
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