Facebook будет платить вознаграждение за информацию об утечках данных пользователей

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Facebook объявила о старте программы вознаграждений Data Abuse Bounty для людей, которые сообщают об утечках данных пользователей. Информация об этом опубликована в официальном блоге Facebook.

Отмечается, что сумма вознаграждения будет зависеть от степени важности информации. В отдельных случаях Facebook может заплатить около $40 000.

"Вознаграждения по программе получат люди, у которых есть информация из первых рук и доказательства того, что приложение на платформе Facebook собирает данные пользователей и передает третьей стороне для перепродажи, кражи или использования в мошеннических целях", - написал руководитель отдела безопасности продукции Facebook Коллин Грин.

Если информация о злоупотреблении данными пользователей будет достоверной, то Facebook будет немедленно блокировать приложение и подавать иск против компании, продающей или покупающей данные пользователей.

Между тем основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг впервые выступил с показаниями на слушаниях в американском Конгрессе. Он несколько часов отвечал на вопросы об утечке персональных данных пользователей соцсети. Миллиардер признал утечку данных ошибкой и извинился. Марк Цукерберг также отметил, что ряд организаций пытается эксплуатировать интернет-ресурс, которым пользуются около 2 млрд. человек. По его словам, сейчас можно наблюдать "гонку вооружений" в интернет-пространстве. Для борьбы с этим явлением Facebook прибег к помощи искусственного интеллекта, который может вычислять фальшивые учетные записи. Уже заблокированы десятки тысяч таких аккаунтов, причем еще до того, как они смогли причинить серьезный вред. Цукерберг пообещал также, что к концу 2018 года среди сотрудников компании Facebook будет свыше 20 тыс. специалистов по безопасности и обзору контента.

Цукерберг выступит на слушаниях в Конгрессе США 12 апреля На прошлой неделе Цукерберг заявил о готовности ответить на вопросы в Конгрессе США, но при этом сделал оговорку, что не считает себя лучшим источником информации.

Накануне выступления в американском Конгрессе Марк Цукерберг провел ряд частных встреч с влиятельными членами конгресса США.

Компания Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times опубликовала материал о недостаточно качественной защите личных данных в Facebook. Отмечалось, что британская компания Cambridge Analytica смогла собрать информацию с профилей миллионов пользователей соцсети Facebook. Затем эта информация была использована в коммерческих целях.-0-