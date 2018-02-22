Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соцсети Facebook и Instagram восстановили работу после масштабного сбоя, который произошел сегодня днем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector.
Сбой в работе Facebook произошел после 9.00 по минскому времени. Некорректная работа соцсети наблюдалась в России, Польше, Дании, Швеции, на Филиппинах и других странах.
Около 13.00 по минскому времени начались проблемы с работой соцсети Instagram. Больше всего о сбоях сообщали интернет-пользователи из России, США, Франции, Испании, Японии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4098 BYN
|2.409 BYN
|2.416 BYN
|USD
|1.9638 BYN
|1.961 BYN
|1.965 BYN
|RUB
|3.4608 BYN
|3.452 BYN
|3.46 BYN