Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соцсети Facebook и Instagram восстановили работу после масштабного сбоя, который произошел сегодня днем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Сбой в работе Facebook произошел после 9.00 по минскому времени. Некорректная работа соцсети наблюдалась в России, Польше, Дании, Швеции, на Филиппинах и других странах.

Около 13.00 по минскому времени начались проблемы с работой соцсети Instagram. Больше всего о сбоях сообщали интернет-пользователи из России, США, Франции, Испании, Японии.-0-