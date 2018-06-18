Facebook научится "открывать" глаза пользователей на фотографиях

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
18 июня 2018, Пн
+21°C
Переменная облачность EUR 2.3287
USD 2.0102
RUB 3.17
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива Лукашенко и Путин 19 июня проведут в Минске переговоры и примут участие в заседании ВГС
Президент
Своевременность выплаты зарплат в Минске необходимо взять на жесткий контроль - Кочанова
Регионы
РЕПОРТАЖ: Большая привлекательность малой родины
Регионы
Агрометеорологическая ситуация в центральных и восточных районах Беларуси улучшилась
Общество
Локализация на "БЕЛДЖИ" практически достигла 50% - Вовк
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Тегеранская группа "Соруше Мовлана" дала концерты классической иранской музыки в Минске
18:00 Культура
Октет балалаек из Витебска удивил зрителей российского шоу талантов
18:00 Культура
Пьяный бесправник на "Яве" повредил машину ГАИ под Гродно
17:59 Происшествия
Крушение судна в Индонезии: один человек погиб, десятки пропали без вести
17:43 В мире
Два абитуриента удалены с ЦТ по математике за мобильные телефоны
17:40 Общество
Черногория заинтересована в расширении научного сотрудничества с Беларусью
17:38 Общество
Землетрясение в Японии: число жертв растет
17:29 В мире
Бывший директор турагентства "Дром-Тур" приговорена к 2,5 года лишения свободы
17:27 Происшествия
В Россонском районе краеведы и местные жители восстановили памятник героям войны 1812 года
17:16 Регионы
Пошлину на все покупки в зарубежных интернет-магазинах введут в РФ не ранее 2020 года
17:08 В мире
Музей в Круглом путешествует по дворам
17:03 Регионы
Футболисты Швеции нанесли поражение сборной Республики Корея в группе F на ЧМ
17:01 Спорт
Минкульт объявил конкурс на организацию фестиваля "Анимаевка"
16:59 Культура
БЖД назначила дополнительные поезда для гостей и участников праздника "Купалье"
16:46 Общество
Правительство рекомендовало оценивать эффективность местных властей по числу трудоустроенных
16:43 Общество
Вратарь сборной Бразилии стал мемом
16:40 Калейдоскоп
Благотворительный забег пройдет 23 июня на обновленном минском стадионе "Динамо"
16:38 Спорт
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-мае вырос на 10,1%
16:36 Экономика
Лукашенко поздравил Ивана Дуке с победой на выборах Президента Колумбии
16:34 Президент
Милиционер в Лоеве на ходу остановил машину с пьяным водителем
16:31 Происшествия
Все новости
Темы
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Детский отдых Детский отдых
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Facebook научится "открывать" глаза пользователей на фотографиях

Технологии 18.06.2018 | 16:01

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработчики компании Facebook завили, что смогут решить проблему закрытых глаз на фотографиях программными методами. Об этом сообщает TechCrunch.

Сначала система машинного обучения Generative Adverarial Network (GAN) анализирует снимок человека с открытыми глазами, а затем может применять эти данные, чтобы редактировать последующие фотографии пользователя, где он запечатлен с закрытыми глазами.

GAN неплохо справляется с поставленной задачей. Отмечается, что при тестировании добровольцы зачастую ошибочно принимали откорректированные фотографии за настоящие.-0-

﻿
Теги
разработки, социальные сети
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3287 BYN 2.324 BYN 2.332 BYN
USD
2.0102 BYN 2.003 BYN 2.008 BYN
RUB
3.17 BYN 3.161 BYN 3.175 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Рыженков о предстоящем ЧМ по баскетболу среди девушек
Все видео

Фотоновости

Участники бронепробега "Дорога мужества" прибыли в Оршу
Все фото

Инфографика

Беларусь-Россия: торгово-экономическое сотрудничество Беларусь сохраняет лидирующие позиции среди торговых партнеров России в СНГ. В свою очередь Россия традиционно остается основным торговым партнером Беларуси.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Нигматилла Юлдашев Лукашенко: за год в отношениях с Узбекистаном сделано больше, чем за 20 предыдущих лет
Лукашенко поздравил Ивана Дуке с победой на выборах Президента Колумбии
"Вы открыли новую страницу в развитии Китая" - Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с юбилеем
Политика
Фото из архива Постпреды СНГ приступают к разработке повестки заседания Совета глав государств в Душанбе
В посольстве Украины в Беларуси появится дипломат, ответственный за контакты с Исполкомом СНГ
Еврокомиссары по политике соседства и цифровой экономике посетят 21-22 июня Беларусь
Экономика
Фото из архива Масштабная выставка белорусских производителей пройдет в октябре в Казахстане
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-мае вырос на 10,1%
Промпроизводство в Беларуси в январе-мае увеличилось на 8,3%
Происшествия
Фото СК по Минску Минчанин расплатился на рынке фальшивыми деньгами
Пьяный бесправник на "Яве" повредил машину ГАИ под Гродно
Бывший директор турагентства "Дром-Тур" приговорена к 2,5 года лишения свободы
Общество
Фото из архива Беларусь и Бразилия подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Два абитуриента удалены с ЦТ по математике за мобильные телефоны
Черногория заинтересована в расширении научного сотрудничества с Беларусью
Регионы
Во время бронепробега ФОТОРЕПОРТАЖ: Участники бронепробега "Дорога мужества" прибыли в Оршу
В Россонском районе краеведы и местные жители восстановили памятник героям войны 1812 года
Музей в Круглом путешествует по дворам
Спорт
Фото из соцсетей Футболисты Швеции нанесли поражение сборной Республики Корея в группе F на ЧМ
Благотворительный забег пройдет 23 июня на обновленном минском стадионе "Динамо"
В Минске пройдет чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди школьников
Культура
Фото "Беларусьфильм" Белорусский фильм "Тум-Паби-Дум" удостоен спецприза жюри кинофестиваля ШОС
Тегеранская группа "Соруше Мовлана" дала концерты классической иранской музыки в Минске
Октет балалаек из Витебска удивил зрителей российского шоу талантов
В мире
Полиция Нидерландов задержала водителя фургона, сбившего посетителей фестиваля
Крушение судна в Индонезии: один человек погиб, десятки пропали без вести
Землетрясение в Японии: число жертв растет
Калейдоскоп
Фото ТАСС Кокошники, сомбреро, парики и грим болельщиков ЧМ-2018
Вратарь сборной Бразилии стал мемом
В США поймали сбежавшего слона Майкла Джексона
Газета 7 дней
Помочь и спасти
Магия кино
Нам жить завещали
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия