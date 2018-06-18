Facebook научится "открывать" глаза пользователей на фотографиях

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработчики компании Facebook завили, что смогут решить проблему закрытых глаз на фотографиях программными методами. Об этом сообщает TechCrunch.
Сначала система машинного обучения Generative Adverarial Network (GAN) анализирует снимок человека с открытыми глазами, а затем может применять эти данные, чтобы редактировать последующие фотографии пользователя, где он запечатлен с закрытыми глазами.
GAN неплохо справляется с поставленной задачей. Отмечается, что при тестировании добровольцы зачастую ошибочно принимали откорректированные фотографии за настоящие.-0-
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