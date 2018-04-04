Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к информации пользователей, которой они делятся в событиях и группах в социальной сети.
Сотрудники компании отметили, что уже сегодня начали действовать новые правила. Теперь сторонние приложения не будут получать доступ к списку гостей или постам на стене события или группы. Чтобы получить доступ к данной информации, приложения должны будут получить подтверждение от Facebook, а для этого придется согласиться со строгими требованиями и, конечно же, выполнять их.
Кроме того, Facebook больше не будет позволять приложениям запрашивать доступ к личной информации пользователей.
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