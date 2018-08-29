Facebook планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Facebook решила сократить выбросы своими предприятиями вредных газов, вызывающих парниковый эффект, на 75% и полностью перейти на возобновляемые источники энергии к концу 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
"Сегодня мы берем на себя обязательство сократить выброс парниковых газов на 75% и обеспечивать функционирование наших глобальных операций на 100% из возобновляемых источников энергии к концу 2020 года", - говорится в сообщении.
В 2015 году Facebook взяла обязательства на 50% перевести свои предприятия на возобновляемые источники энергии к 2018 году. Эти обязательства она выполнила в 2017 году.-0-
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