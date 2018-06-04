Facebook предоставляет личные данные пользователей производителям смартфонов - NYT

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще не успели утихнуть страсти после крупного скандала с утечкой данных почти 90 млн пользователей соцсети Facebook, как очередные обвинения в адрес компании Марка Цукерберга выдвинули журналисты The New York Times.
Издание утверждает, что Facebook предоставляет доступ к личным данным пользователей крупнейшим производителям смартфонов и иных гаджетов.
По информации The New York Times, социальная сеть в течение последних десяти лет заключила множество соглашений с крупными производителями электронных устройств, которые позволяют компаниям получить доступ к личным данным пользователей Facebook.
Журналисты отмечают, что эти соглашения ставят под сомнение соблюдение компанией Марка Цукерберга правил защиты данных пользователей.-0-
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