Facebook тестирует кнопку "Дизлайк" под комментариями

В популярной во всем мире социальной сети Facebook вскоре можно будет пожаловаться на комментарий. Таким образом компания планирует бороться с оскорблениями чувств людей и неприемлемыми высказываниями.

Сейчас эта кнопка доступна не всем, а только некоторым пользователям. Когда они ее заметили, то сразу же поделились этим с окружающими. Кнопка называется "Downvote", что дословно переводится как "проголосовать против".

При нажатии на "Дизлайк" сообщение отправляется модераторам. Они рассматривают не понравившийся вам комментарий и решают, следует ли его удалять. Ну а тот, кто нажал на кнопку, комментарий не увидит. То есть, все по стандартной схеме, которая давно работает в других социальных сетях и существует на многих сайтах.