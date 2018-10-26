Facebook удалил более 80 подозрительных страниц, групп и аккаунтов

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Facebook проинформировала об удалении 82 страниц, сообществ и учетных записей, которые связаны с Ираном, сообщает ТАСС.
В пресс-релизе корпорации это решение объясняется "скоординированным недостоверным поведением в Facebook и Instagram". В администрации сети пояснили, что владельцы заблокированных страниц выдавали себя за американских граждан, а в некоторых случаях - за британских подданных и публиковали сообщения на политические темы.
Связь владельцев аккаунтов с Ираном установила проведенная вручную проверка.-0-
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