Facebook удалил более 80 подозрительных страниц, групп и аккаунтов

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Facebook проинформировала об удалении 82 страниц, сообществ и учетных записей, которые связаны с Ираном, сообщает ТАСС.

В пресс-релизе корпорации это решение объясняется "скоординированным недостоверным поведением в Facebook и Instagram". В администрации сети пояснили, что владельцы заблокированных страниц выдавали себя за американских граждан, а в некоторых случаях - за британских подданных и публиковали сообщения на политические темы.

Связь владельцев аккаунтов с Ираном установила проведенная вручную проверка.-0-