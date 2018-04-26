Facebook увеличила прибыль на 63% в первом квартале 2018 года

Рост доходов компании Facebook на фоне скандала с утечкой данных существенно увеличился в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.

За указанный промежуток времени доходы американской компании возросли почти на 50%, до отметки $11,97 млрд. Чистый доход увеличился с $3,06 млрд до почти $5 млрд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост составил 63% соответственно.

Акционеры Facebook подали на соцсеть в суд из-за утечки данных Иск был подан в федеральный суд северного округа штата Калифорния 20 марта. Утверждается, что компания Facebook знала об утечке данных продолжительное время, но скрыла этот факт от общественности и инвесторов.

Цукерберг прокомментировал утечку данных в Facebook и признал ошибки Глава компании пообещал, что в дальнейшем подобных ситуаций не повторится, так как Facebook усилит меры безопасности в отношении своих пользователей.

Марк Цукерберг, глава компании, отметил, что каждый месяц Facebook пользуются 2,2 млрд человек, а ежедневно - свыше 1,4 млрд.