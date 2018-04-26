Facebook увеличила прибыль на 63% в первом квартале 2018 года

Рост доходов компании Facebook на фоне скандала с утечкой данных существенно увеличился в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.
За указанный промежуток времени доходы американской компании возросли почти на 50%, до отметки $11,97 млрд. Чистый доход увеличился с $3,06 млрд до почти $5 млрд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост составил 63% соответственно.
Марк Цукерберг, глава компании, отметил, что каждый месяц Facebook пользуются 2,2 млрд человек, а ежедневно - свыше 1,4 млрд.
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