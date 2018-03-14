Франция подаст в суд на Apple и Google

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Франции планирует подать в суд на всемирно известные американские компании Apple и Google. Цель иска - защитить французских разработчиков программного обеспечения от неправомерных действий IT-гигантов, передает ТАСС.

О подобном решении сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, сотрудничество с Google или Apple оказывается невыгодным для разработчиков из-за навязываемых пошлин. При этом компании, завладев информацией, имеют возможность в одностороннем порядке изменять контракты с разработчиками. Министр заявил, что такая ситуация неприемлема, поэтому в Торговый суд Парижа будет подан иск на Google и Apple за неправомерные коммерческие практики.

В качестве наказания на американские компании могут быть наложены штрафы, сумма которых будет исчисляться миллионами евро.

Брюно Ле Мэр также подчеркнул, что Франция продолжит активно работать на международном уровне, чтобы заставить IT-гигантов в полной мере соблюдать европейские нормы и налоговое законодательство. В частности, необходимо привлечь такие компании как Google, Amazon и Facebook к уплате налогов. Ле Мэр рассчитывает, что уже в следующем году подобные меры дадут ощутимые результаты.-0-