Функция групповых звонков появлась в WhatsApp

Теперь в мессенджере WhatsApp можно совершать групповые звонки. Они работают с видео и без него. Эту информацию рассказал блог компании.

Сообщается, что групповой звонок может состоять максимум из четырех собеседников. Для создания общего звонка нужно будет сначала позвонить одному собеседнику, а потом воспользоваться функцией "добавить участников".

Также в сообщении говорится о том, что такие совместные звонки получат end-to-end шифрование. Оно появится в последнем обновлении мессенджера для пользователей систем iOS и Android.