10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Функция редактирования отправленных сообщений появилась в Viber, сообщается на официальном сайте мессенджера.
Для исправления текста нужно нажать на него и выбрать в появившемся меню пункт "Редактировать". После чего собеседник на своем телефоне увидит надпись "Исправлено".
Пока функция доступна в обновленной версии приложения только для пользователей Android, но вскоре планируется представить нововведение и для мобильных устройств систем iOS.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4623 BYN
|2.46 BYN
|2.464 BYN
|USD
|2.1453 BYN
|2.14 BYN
|2.145 BYN
|RUB
|3.2417 BYN
|3.225 BYN
|3.239 BYN