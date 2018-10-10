10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Функция редактирования отправленных сообщений появилась в Viber, сообщается на официальном сайте мессенджера.

Для исправления текста нужно нажать на него и выбрать в появившемся меню пункт "Редактировать". После чего собеседник на своем телефоне увидит надпись "Исправлено".

Пока функция доступна в обновленной версии приложения только для пользователей Android, но вскоре планируется представить нововведение и для мобильных устройств систем iOS.-0-