Гендиректор Китайского космического агентства рассказал о планах по запуску орбитальной станции

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый космонавт Китая, генеральный директор Китайского пилотируемого космического агентства Ян Ливэй рассказал сегодня журналистам в кулуарах XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов о планах КНР по запуску собственной космической орбитальной станции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем запустить свою космическую станцию. На решение этой задачи направлены все силы. Я выступил с докладом по этой теме на конгрессе. Это открытый проект, мы приглашаем другие страны к участию", - сказал Ян Ливэй. Многомодульная орбитальная станция Китая должна стать третьей в мире после станций "Мир" и МКС. Ее запуск планируется в 2022 году.

Он отметил, что конгресс позволяет обмениваться информацией и мнениями между космонавтами, специалистами в космической сфере из разных стран. "Международное космическое сотрудничество можно развивать во многих областях, в том числе в сфере дистанционного зондирования Земли", - добавил глава космического агентства.

Ян Ливэй совершил космический полет на корабле "Шэньчжоу-5", который был выведен на орбиту вокруг Земли ракетой-носителем "Чанчжэн" ("Великий поход") 15 октября 2003 года. После полета он стал национальным героем Китая и получил звание "Космонавт-герой".

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. В нем участвуют более 80 космонавтов из 17 стран. Тема конгресса - "Мы созидаем космическое будущее". Сегодня утром исследователи космоса возложили цветы к монументу Победы. В течение дня в Национальной академии наук Беларуси пройдут две технические сессии, которые объединяет тема "Наше будущее в космосе".

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, - создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-