Германия может ввести санкции против Facebook

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное ведомство по картелям ФРГ не исключает введения санкций против социальной сети Facebook. Об этом заявил глава ведомства Андреас Мундт, сообщают информагентства.

"Мы можем предпринять действия против нарушения, если оно будет в Федеративной Республике Германия. Мы осуждаем то, как компания собирает и использует персональные данные, считая это возможным злоупотреблением на рынке", - сказал Мундт, добавив, что процедуры против иностранных компаний проводятся регулярно.

Социальную сеть критикуют за сбор данных пользователей без их ведома и согласия, что заставило антимонопольщиков начать расследование и пригрозить возможными санкциями компании. "Теперь мы посмотрим, как Facebook отреагирует на нашу критику", - сказал Мундт. Только после этого в ведомстве будут размышлять, как действовать дальше. Либо американская компания предложит собственное решение, либо немецкое антимонопольное ведомство запретит "собирать и использовать данные из третьих источников без явного согласия пользователей".

В середине декабря Федеральное ведомство по картелям заявляло, что Facebook имеет доминирующее положение в Германии среди других социальных сетей. И таким положением соцсеть злоупотребляет, требуя согласия на неограниченный сбор данных из третьих источников, включая такие как мессенджер WhatsApp и Instagram, а также интернет-страницы и мобильные приложения других владельцев, которые связаны с соцсетью.

Решение в рамках проводимого административного расследования в отношении Facebook ожидается не ранее лета этого года.-0-