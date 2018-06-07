Глава Facebook не возражает против госрегулирования соцсети

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство компании Facebook заявило, что в целом не выступает против государственного регулирования социальной сети. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на высказывание начальника департамента глобальной политики управления компании Моники Бикерт.

По словам Моники Бикерт, компания приветствует вовлечение правительства в обсуждения деятельности Facebook. Подобной позиции придерживается Марк Цукерберг, о чем он заявил во время слушаний в Конгрессе США.

Со своей стороны Бикерт отметила, что ее работа отчасти предполагает постоянное взаимодействие с властями. Глава департамента рассказала, что ежемесячно приезжает в Вашингтон, чтобы разъяснить должностным лицам те или иные шаги, предпринятые компанией. По ее словам, Facebook следует поддерживать подобные отношения с правительством не только в Америке, но и в других странах.

При этом компания в первую очередь ориентируется на соблюдение правил безопасности и принципа прозрачности. Любые публикации, содержащие угрозы применения насилия, или материалы сексуального характера сразу же блокируются администраторами.

По словам Бикерт, руководству Facebook важно понимать, чего именно ожидают от него регуляторы. В настоящее время компания выполняет требования национального законодательства, размещая в открытом доступе отчеты о запросах властей.-0-