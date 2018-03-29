Глава подразделения Windows в Microsoft уходит из компании после 21 года работы

Терри Майерсон, возглавляющий подразделение Windows в Microsoft, покидает свой пост, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Майерсон проработал в корпорации 21 год, а возглавлял подразделение с 2013 года. Глава компании Сатья Наделла заявила, что как для самого Терри, так и для подразделения Windows это новая глава в жизни. Она также отметила высокий профессионализм Майерсона и неоценимый вклад, который он привнес в Microsoft.

Далее подразделение, которым управлял Майерсон, планируется разделить на две части. Одна половина будет заниматься платформенными технологиями, ее возглавит Скотт Гатри. Второй частью подразделения будет управлять Раджеш Джа. Там будут заниматься разработкой электронных устройств Microsoft и развитием операционной системы Windows.