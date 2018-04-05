5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосовой помощник "Алиса" прочтет "Тотальный диктант" в Новосибирске (Россия). Об этом сообщает ТАСС.

На площадке в Новосибирском государственном университете, где "Алиса" будет читать диктант, ей будет помогать филолог. Он будет следить, успевает ли аудитория писать за "Алисой".

Как отметили в пресс-службе компании "Яндекс", голосовой помощник "Алиса" использует технологию синтеза и распознавания речи SpeechKit, благодаря которой ее голос похож на человеческую речь. Также "Алиса" может импровизировать. Это поможет "Алисе" справиться с обязанностями диктора.

После проведения диктанта любой желающий с помощью своего смартфона сможет написать диктант в удобном для него темпе и давать "Алисе" самостоятельные команды.

В 2017 году "Тотальный диктант" прошел в 866 городах, охватив 71 страну. Участие в нем приняли более 200 тыс. человек. В 2018 году диктант пройдет 14 апреля и охватит около 1 тыс. городов по всему миру, столицей акции станет Владивосток, где на главной площадке свой текст прочитает российская писательница Гузель Яхина.-0-