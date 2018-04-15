Гомельский студент создал систему "умный дом" с расширенным функционалом и применил в своей квартире

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первокурсник Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины разработал систему "умный дом" с расширенными возможностями и оборудовал ею свою квартиру. О функционале этой системы автор разработки Эдуард Туманский рассказал корреспонденту БЕЛТА.

"Умный дом" - интеллектуальная система управления домом, обеспечивающая автоматическую и согласованную работу всех систем жизнеобеспечения и безопасности. Она способна самостоятельно распознавать изменения в помещении и реагировать на них. Основной особенностью такой технологии является объединение отдельных подсистем и устройств в комплекс, управляемый при помощи автоматики. Это одно из приоритетных направлений развития интернета вещей. Оно современно, популярно, перспективно. Я разработал свою систему, которая обладает более широким функционалом, нежели другие предложения, существующие на белорусском рынке", - отметил Эдуард Туманский.

Первокурсник обратил внимание на возможность управления шторами в помещении, программирования положений окон в экстренных ситуациях, внедрении в систему "умный дом" устройства, перекрывающего воду в случае прорыва труб. "В моей системе предусмотрено это все. Вообще, тема безопасности для меня является важнейшей, особенно газовой и пожарной. "Умный дом" моей разработки не позволит в ручном режиме отключать основные системы безопасности, они будут, несмотря ни на что, функционировать в автоматическом режиме, что не позволит человеческому фактору сыграть трагическую роль в экстренных ситуациях", - подчеркнул разработчик.

Помимо классического набора функций в квартире Эдуарда автоматизирован даже процесс поливки комнатных растений и кормушка кота. Система также управляет подогревом пола, практически всей бытовой техникой, в том числе самодельной кофе-чаеваркой.

Еще одно отличие разработки - привлекательная цена. "Заграничные аналоги моей системы с таким же уровнем интеграции стоят около $3-4 тыс. У меня же целый комплекс стоит Br400", - сказал он.

Система "умный дом" Эдуарда Туманского была представлена в финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", который прошел 12 апреля на главной площадке "Белэкспо". Всего интерактивная выставка-презентация включала 120 авторских разработок. Проекты были представлены в 16 номинациях в трех возрастных группах: 52 проекта презентовали школьники и учащиеся среднего специального и профессионально-технического образования, 26 - студенты, 42 - работающая молодежь и молодые ученые. Самыми популярными номинациями стали "Информационно-коммуникационные технологии" и "Медицина, фармация, медицинская техника". В нынешнем сезоне представлены и новые номинации - "Инклюзивное пространство" и "Информационно-коммуникационные технологии для людей с инвалидностью".-0-