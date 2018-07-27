Google изменил свою главную страницу в честь советской шахматистки Людмилы Руденко

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Google поменял на один день свою главную страницу, разместив на ней так называемый Doodle в честь советской шахматистки Людмилы Руденко. Об этом пишет ТАСС.

Сегодня исполняется 114 лет со дня рождения знаменитой спортсменки.

При нажатии на Doodle поисковик выдает результаты по запросу "Людмила Руденко".

Людмила Владимировна Руденко родилась 27 июля 1904 года в городе Лубны. Она стала первой советской шахматисткой - чемпионкой мира. Золотую медаль на чемпионате мира Людмила Руденко завоевала в 1949 году. Имела титулы международного гроссмейстера, международного мастера среди мужчин и заслуженного мастера спорта СССР. Умерла 28 февраля 1986 года в Ленинграде.-0-