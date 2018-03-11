Google обещает пользователям "околосветовую" скорость Интернета

Американская корпорация Google планирует существенно увеличить скорость загрузки интернет-страниц при помощи AMP-технологии. Загрузка сайтов при сверхскоростном прогнозировании будет занимать доли секунды.

Пока AMP-технология, запущенная в 2016 году, доступна лишь для Twitter, Google, Baidu и Bing. Если процесс обновления пройдет успешно и большинство сайтов примет изменения, они будут мгновенно обрабатываться в поисковике как AMP-страницы.

В перспективе Google хочет сделать технологию стандартом "всемирной паутины". Правда, эксперты пока не называют конкретных дат полноценного запуска AMP-систем, на их отладку и тестирование может уйти несколько лет.

Accelerated Mobile Pages (AMP) - технология, ускоряющая загрузку сайтов на мобильных устройствах. Для осуществления AMP используются передовые методы кэширования, прогнозирования и предварительной загрузки контента.