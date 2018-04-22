Google проверяет сообщения российских пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская корпорация Google разбирается в ситуации относительно сбоев в работе некоторых своих сервисов на территории России, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google", - рассказал представитель пресс-службы, отметив, что в компании "разбираются в этой ситуации".
По данным сервиса Downdetector, сбой в работе поисковой системы Google произошел в воскресенье ночью в нескольких городах России. Так, 69% пользователей не могли открыть сайт Google, еще 30% не могли войти в свои аккаунты в сервисе.-0-
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