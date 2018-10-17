Google создает поисковик для Китая

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Google работает над созданием поисковой системы Dragonfly для пользователей в Китае, которая будет отвечать национальным требованиям о доступе информации. Такое заявление сделал генеральный директор компании Google Сундар Пичаи, сообщает телеканал "МИР 24".

По словам Сундара Пичаи, система позволит обрабатывать до 99% всех запросов и удовлетворять потребность в получении новых знаний. Однако окончательного решения о том, будет ли функционировать Dragonfly на территории Китая, пока нет.

Работа над поисковой системой, которая автоматически отсеивает сайты, не соответствующие законодательству КНР, началась весной 2017 года. Как правило, это касается материалов, имеющих сомнительную репутацию и антигосударственную направленность.-0-