Google создал дудл "Первый день Снежных игр" к открытию Олимпиады

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, 9 февраля, Google разместил первый тематический дудл, посвященный открытию зимних Олимпийских игр Пхенчхане. Назвали дудл "Первый день Снежных игр".

Всего к Олимпиаде в Пхенчхане планируется выпустить 17 дудлов.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Церемония открытия Игр состоится сегодня в 14.00 по минскому времени.-0-