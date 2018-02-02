Госинспекция охраны животного и растительного мира запустила приложение для сообщений о нарушениях

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь запустила приложение для сообщений о нарушениях. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Приложение для смартфонов "Госинспекция" доступно в тестовом режиме на Play Маркет. "Оно позволит сообщать о нарушениях природоохранного законодательства в режиме онлайн. Любой, кто установит приложение на своем мобильном, сможет зафиксировать происходящее нарушение - ловлю рыбы или охоту запрещенными орудиями, в запретное время и тому подобное. При наличии интернета можно будет отправить фото с описанием в дежурную службу Госинспекции", - проинформировали в ведомстве.

Преимущество сообщения с фото в том, что вместе с ним дежурная служба автоматически получит и координаты точки, где был сделан снимок. "Наглядность позволит оценить ситуацию и в случае необходимости оперативно отправить группу в указанное место. Предполагается, что после доработки приложения, сообщения будут поступать не только дежурному, но и на смартфоны сотрудников ближайшей межрайонной инспекции", - рассказали в ведомстве.

Пока приложение разработано для операционной системы Android, планируется также разработка для iOS. Всем пользователям приложения гарантирована анонимность.-0-