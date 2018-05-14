Госкомвоенпром представит разработки по защите информации на "ТИБО-2018"

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Государственного военно-промышленного комитета представят на XXV Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018" новейшие разработки по защите информации, сообщили БЕЛТА в Госкомвоенпроме.

ОАО "АГАТ - системы управления" на коллективном стенде холдинга "Геоинформационные системы управления" презентует свои новейшие разработки в области защиты информации, навигации, управления воздушным движением, а также решения на основе применения технологии LTE. Решения в области информационной безопасности будут представлены программным обеспечением "Кроссплатформенная система контроля целостности файлов" и одной из последних разработок организации - аппаратурой криптографической защиты информации PRIMA.

"Будет продемонстрировано основанное на LTE решение "Мобильный сотрудник". Разработка предназначена для диспетчерских пунктов районов электрических сетей или участков электрических сетей. Применение аппаратуры LTE (4G) в составе комплекса обеспечит гарантированное управление сотрудниками во всех видах нештатных ситуаций, позволит повысить безопасность персонала выездных бригад, исключив возможные неточности или ошибки при определении координат и, как следствие, работу в неположенном месте", - рассказали в Госкомвоенпроме.

Одной из центральных тем экспозиции станет демонстрация устройства вызова экстренных оперативных служб. "Оно позволяет в автоматическом режиме определить факт дорожно-транспортного происшествия и передать информацию оператору системы ЭРА-РБ по каналам связи GSM. Это значительно сократит время между моментом происшествия и прибытием необходимой помощи. Посетители стенда в реальном времени смогут наблюдать за процедурой прохождения экстренного вызова с голосовыми сообщениями", - отметили в ведомстве.

Показаны будут решения для управления воздушным и наземным движением на территории аэродрома на базе "умного пульта". На стенде будет представлена и новая продукция "АГАТ - системы управления" - линейка однофазных источников бесперебойного питания мощностью 1-3 кВА с двойным преобразованием, а специалисты Завода точной электромеханики проведут презентацию национальной системы спутниковой связи и вещания Беларуси. Планируется рассмотреть вопросы предоставления услуг связи для резидентов и нерезидентов страны, организации телевещания, аренды спутниковой емкости спутника связи "Белинтерсат-1".

XXV Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018" открывается сегодня в "Минск-Арене". Выставка "ТИБО" начнет работу 15 мая. В ней примут участие более 100 компаний, представляющих продукцию из 15 стран (Беларусь, Азербайджан, Армения, Великобритания, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Литва, Польша, Россия, США, Турция, Украина, Япония).-0-