Готовый взлететь беспилотник показали в Женеве

Гибрид автомобиля и винтокрылой машины представили на автосалоне в Женеве. Он получил наименование PAL-V Liberty, передают информагентства.
Голландская версия летающего автомобиля уже доступна по предзаказу. Проблема состоит в том, что управлять данным мобилем могут лишь те лица, которые имеют пилотскую лицензию помимо водительского удостоверения.
Взлететь на автомобиле можно лишь на специально отмеченных местах на трассе.
Автосалон в Женеве (88-ой по счету) продлится до 18 марта.
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