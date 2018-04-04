Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический грузовой корабль Dragon успешно пристыковался сегодня к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию NASA.

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) 2 апреля. Космический грузовой корабль Dragon доставит на борт МКС груз массой 2,63 т, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Это уже 14-я по счету миссия по доставке при помощи корабля Dragon запасов и материалов на Международную космическую станцию.

Среди научного груза Dragon приборы, предназначенные для изучения экстремальных явлений в атмосфере Земли, влияния состояния невесомости на изделия с высокими эксплуатационными свойствами, а также для выращивания пригодных для питания культур на МКС. Кроме того, Dragon доставит на станцию оборудование для экспериментов по воздействию космического пространства на различные материалы и компоненты.

Для вывода Dragon на орбиту SpaceX использовала первую ступень Falcon 9, которая ранее уже применялась при другом запуске. В этот раз компания не стала совершать управляемый спуск отработавшего элемента ракеты-носителя на Землю.

В настоящее время вахту на МКС несут Олег Артемьев (космонавт белорусского происхождения), Антон Шкаплеров, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд, Скотт Тингл и Норисигэ Канаи.-0-