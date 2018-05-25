Honda разработала 320-сильный пикап на базе хэтчбека Honda Civic Type R

В Суиндоне (Великобритания) автомобильные дизайнеры разработали прототип пикапа на основе японского гоночного хэтчбека Honda Civic Type R. Автомобиль был подготовлен для участия в мероприятии SMMT Test Day, которое планирует местный автопроизводитель. За основу пикапа взят хэтчбэк Honda Civic Type R. В нем существенно доработаны и изменены кузов и стойки. По технической части изменения минимальные. Как и в базовой модели, установлен 2-литровый турбодвигатель VTEC на 320 лошадиных сил, который позволяет пикапу разогнаться до 100 километров в час за 5,7 секунды. Максимальная скорость - 265 километров в час. Водитель может выбрать три режима: комфорт, спорт и трек.