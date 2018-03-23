Honda займется выпуском самой быстрой газонокосилки в мире

Японский производитель техники "Хонда" объявил о планах по выпуску самой быстрой газонокосилки в мире. Анонс модели Mean Power провели в Интернете, о чем сообщают информагентства.

В создании садового инструмента участвовала компания Team Dynamics. Двигатель устройства развивает мощность 192 л.с. Аналогичный мотор, кстати, установлен на мотоцикле Honda CBR1000R Fireblade.

Лихачи смогут разогнаться на косилке до скорости 215 км/ч. При этом до "сотни" можно разогнаться за четыре секунды.