Huawei и Audi показали в Шанхае беспилотный автомобиль Q7 с новой смарт-системой

14 октября, Шанхай /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Huawei и Audi вместе будут делать беспилотные автомобили нового поколения, образец которых вызвал огромный интерес участников Международной выставки Huawei Connect 2018 в Шанхае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этот автомобиль-интеллектуал белого цвета накануне выставки успешно испытал качество дорог Шанхая. А во время экспозиции он расположился в одном из залов. Судя по отзывам экспертов, а также по количеству интересующихся автомобилем, используемая в ней смарт-система с искусственным интеллектом от Huawei - это действительно прорыв в разработке беспилотников. Модульный дата-центр является аппаратной основой новых интеллектуальных систем для беспилотных автомобилей от Huawei.

Кстати, две крупнейшие мировые компании Huawei и Audi в Шанхае подписали документ о сотрудничестве по совместным разработкам интеллектуальных подключенных автомобилей и вместе заявили на состоявшейся во время выставки конференции о планах на будущее.

Генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Пань Юн, который участвовал в экспозиции, считает, что совместно с Audi удастся ускорить развитие автоматического вождения и достаточно скоро удобные, умные беспилотные автомобили станут широко использоваться. Он также сказал, что с развитием информационно-коммуникационных технологий автомобили будут становиться все более умными.

В перспективе разработчики обещают сделать функционал беспилотного автомобиля с высоким уровнем автоматизации. Работа будет вестись и над сетями, позволяющими обеспечить надежную связь между транспортным средством и инфраструктурой. Обе стороны уверены в том, что от такого сотрудничества компаний выиграют в первую очередь потребители.

Еще одна из показанных на выставке Huawei новинок - платформа Atlas на базе процессоров с поддержкой искусственного интеллекта серии Huawei Ascend. Платформа Atlas включает модули, карты, панели, периферийные станции и устройства для создания инфраструктуры на базе технологии искусственного интеллекта. Данное решение располагает мощным вычислительным потенциалом, оно поможет ускорить процесс интеллектуальной трансформации. -0-

Фото Алины Гришкевич