25 сентября, Ташкент /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Huawei прогнозирует глобальный приход 5G уже после 2020 года. Такое мнение высказал президент компании Huawei в Центральноазиатском регионе и на Кавказе Джеймс Чен корреспонденту БЕЛТА в ходе Международного дня инноваций в Ташкенте.

Он подчеркнул, что Huawei в минувшем году разработал большую часть необходимого терминального оборудования, и процесс подготовки к переходу на 5G идет стремительно. Это обусловлено востребованностью в обществе более современных технологий и услуг.

При этом Джеймс Чен сказал, что 5G станет продолжением 4G, но отличие в гораздо большей скорости интернета, примерно в 50 раз. При этом ожидается, что примерно в течение 5-10 лет оба стандарта связи будут сосуществовать.

"5G позволит полностью изменить жизнь общества. Это продолжение цифровизации, она поможет существенно экономить время, упростит нашу жизнь через умные услуги", - подчеркнул он.

Об аспектах цифровой трансформации идет речь на Международном дне инноваций в Ташкенте, где представители госорганов, министерств и ведомств, эксперты совместно с Huawei обсуждают эффективность нововведений для национальных экономик. Huawei совместно с узбекской стороной стали основными организаторами этой IT-встречи.-0-